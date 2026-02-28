小雨の降るぐずついた天気となった2月最後の石川県内。兼六園の梅林では、梅の花が見ごろとなり訪れた人たちを楽しませています。湿った空気の影響でぐずついた天気となっている28日の石川県内。午前11時の気温は金沢で9.6度輪島で8.3度と10度を下まわっています。そんな中兼六園では梅が見ごろを迎え雨が降る中観光客などが写真を撮るなどして楽しんでいました。◼︎観光客：「東京ではまだ咲いているところを見ていな