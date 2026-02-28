日本酒の魅力を親善大使として国内外に発信する「Miss SAKE Ishikawa」のグランプリが発表され27日、任命式が行われました。石川県酒造組合連合会などが企画した「Miss SAKE Ishikawa」。県内の日本酒や食文化の魅力を国内外に発信してもらおうと開かれたもので7年ぶりとなった石川大会ではグランプリに金沢美術工芸大学院の小池さくらさんが選ばれました。■小池さくらさん：「覚悟を固めていって石川のお酒・日本酒を世界に広め