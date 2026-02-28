【モデルプレス＝2026/02/28】人気クリエイターのえみ姉が2月26日、自身のInstagramを更新。ニットワンピース姿を公開した。【写真】美人クリエイター「小顔でスタイル抜群」美脚全開ミニ丈ニットワンピ◆えみ姉、春服ニットワンピ姿披露えみ姉は「今日は珍しく外に出てランチしたんだ 」とつづり、ランチのショットを公開。「春服たくさん調達してます！」とも記し、アップのお団子ヘアスタイルで、ベージュと水色のニットミニワ