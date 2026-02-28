メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の名鉄百貨店が28日に営業を終了し、71年余りの歴史に幕を下ろします。閉店を惜しむ買い物客で朝からにぎわっています。 「午前9時半すぎです。入口にはすでに多くの人で列ができています。最終日ということでスタッフから号外も配られています」（金城帆夏記者） 名鉄百貨店は1954年12月に名古屋駅前に開業、28日、71年余りの歴史に幕を下ろします。 営業最終日の28日も通常通り午