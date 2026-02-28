見た目もやることも、とにかく猫のすべてが愛おしい。そこに理由なんて…あるんです!『ざんねんないきもの事典』などの監修本が人気の今泉忠明さんが、猫のかわいさの秘密を教えてくれました。Navigator動物学者 今泉忠明さん1944年生まれ。東京水産大学（現・東京海洋大学）卒業後、動物学者の父に誘われ、国立科学博物館所属の特別研究生として哺乳類の生態学、分類学を学ぶ。上野動物園動物解説員、伊豆高原ねこの博物館館長な