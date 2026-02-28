3人組バンド・sumika（片岡健太、荒井智之、小川貴之）が28日、都内で行われた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】しずかちゃん背デカい！『ドラえもん』に仕事相談したsumika本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。宣伝アンバサダーでもある