ナイツ塙宣之が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」に出演し、兄のお笑いタレントはなわとの関係について明かした。ネット上では、塙とはなわが兄弟であることを知らないとの声があり、塙があらためて家族について説明することになった。塙は「私は３人兄弟で一番上の長男は一般の人です。次男が塙尚輝といいまして、僕が三男です」と、次男が「はなわ」で兄であると説明を始めた。「塙家は親が結婚し