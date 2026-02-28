お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん（40）が27日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。一度コンビを解散していたことを明かした。吉本興業の養成所NSCを「首席で卒業しています」と金ちゃん。しかし、その後「一度解散しています。我々も本当に仲が良くなくて」と告白した。解散後は、同期芸人から屈辱的な扱いを受けていたそうで「（マテンロウの）アントニーから凄くバカにされて。