「いつも緊張して気が休まらない」「人の反応を気にしすぎてしまう」。こうした日常の“生きづらさ”の背景には、実は子ども時代や過去の経験で受けた心の傷＝「かくれトラウマ」が影を落としているかも、と指摘するのはトラウマケア専門「こころのえ相談室」代表で、公認心理師の井上陽平さん。でもそれは、かつてあなたが生きのびるために身につけた“生存戦略”の一つかもしれないそうで…。今回井上さんの著書『かくれトラウマ