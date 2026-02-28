第一線で活躍する方々は、どのように気分を盛り上げ、運を引きつけているのか。大切にしているゲン担ぎや、ルーティンを聞いてみましたこの記事のすべての写真を見る* * * * * * *＜１よりつづく＞めぐりあわせと積み重ね石井ふく子（プロデューサー）幸運になろうとか、そういうことは考えたことがないんです。だからゲン担ぎもない。日々の積み重ねで、結果が変わってくると思っていますから。あえて言うならば、めぐりあわせを