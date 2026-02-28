お笑いタレントの平野ノラ（47）が28日、都内で行われた主婦の友社のウェルネスイベント「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」内のトークセッション「平野ノラさんぽかぽか温活革命」に出席した。かつて冷え性に悩まされていた平野は、妊活をするにあたり体を温める「温活」に取り組んだといい、「体温を1度上げる」と決心。「白湯に塩を入れて飲んだり、米ぬかのお風呂に入ったり。いろんなことをやって、体温