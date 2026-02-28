元TOKIOの松岡昌宏（49）が27日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）に出演。新事務所「株式会社MMsun」の参考にした事務所を明かす場面があった。2月のマンスリーゲストとして出演した松岡。これまで人生の転機、分岐点などを話してきたが、今週は「これからのお話」だとし、元日に松岡が設立した事務所「株式会社MMsun」について話が及んだ。新会社は今年の元日に始動。もともとは4年前に会社を設立し