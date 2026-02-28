声優の花澤香菜のスタッフが運営するX公式アカウントが、28日更新され、花澤の体調不良のため、3月1日に開催予定の「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」公開録音イベント Vol.2について開催中止と発表された。【写真】体調不良でイベント中止！花澤香菜の報告全文Xでは「3月1日（日）に開催予定でした「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」公開録音イベント Vol.2につきまして、花澤香菜に発熱の症状