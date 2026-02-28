◇明治安田J1百年構想リーグ第4節横浜M ― 東京V（2026年2月28日日産スタジアム）横浜F・マリノスは今季初白星を狙い、ホームで東京Vとの伝統の一戦に臨む。試合前には会場周辺の特設ステージでレジェンドトークショーが行われ、昨年5月までGKコーチを務めていた松永成立氏（63）が登壇し、チームにエールを送った。“シゲさん”の愛称で親しまれたクラブの功労者は昨年5月30日、07年から一筋で指導してきた横浜MのGKコ