現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）を契機として設立された「秀長さんプロジェクト推進協議会」と、西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）、近畿日本鉄道株式会社（近鉄）の３者はこのほど、大和郡山市の観光誘客・地域活性化を目的として、ヘッドマークを装着した列車を運行すると発表した。大和郡山市内には「豊臣兄弟！」の主人公で俳優・仲野太賀が演じる戦国武将・豊臣秀長が晩年を過ごした郡山