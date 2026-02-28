ひな祭りには、春色の桜餅をテーブルに。 小麦粉と白玉粉で作る江戸風の生地は、フライパンでクレープのように焼くだけ。薄紅色に染まった生地であんこを包み、桜の葉でくるりと巻けば、口に入れた瞬間、春の香りがふんわり広がります。甘さと塩けのバランスがちょうどよく、家族みんなで楽しめる一品です。『関東風桜餅（長命寺）』のレシピ材料（10個分）桜の葉の塩漬け……10枚〈こしあん〉さらしあん（下記参照）……150ɡ