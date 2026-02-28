【モデルプレス＝2026/02/28】お笑いタレントの山田花子が2月27日、自身のブログを更新。身だしなみをチェックする長男の後ろ姿を公開した。【写真】50歳女芸人「銀の盾で前髪チェック」13歳長男公開◆山田花子、長男の後ろ姿公開山田は「お兄ちゃんは また銀の盾で前髪チェック オシャレ男子やね〜」とつづり、チャンネル登録者数10万人を超えた山田にYouTubeから贈られた通称「銀の盾」で前髪をチェックしている長男の後ろ姿を公