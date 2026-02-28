第34回 【柚木麻子連載】雪の日曜の総選挙。沈んだ気持ちと体をサバイブさせてくれた小林カツ代のおでんこの日曜日は選挙だというのに、高確率で雪が降るという。軍拡に傾いている現政権にNOを伝える重要な局面だが、この天候では投票率が下がってしまう、と暗澹たる気持ちで週末を迎えた。本連載で何度も触れているように、小林カツ代さんは平和主義者で、憲法９条死守を訴えてきた。大手企業のCMもテレビ番組もバンバン出る家