Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年2月28日、オーストラリアのHypersonix社が開発した極超音速飛行実証機「DART AE」を搭載したサブオービタルロケット「HASTE（ヘイスト）」の打ち上げに成功しました。世界初の全3Dプリント製の極超音速実証機「DART AE」をロケットラボの「HASTE」で打ち上げへ打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：HASTE（That's Not A Knife）・ロケット：HASTE（Electron派生型サブ