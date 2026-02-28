大学と企業が連携して実務に即した教育を行う「契約学科」について、新潟大学と食品宅配大手オイシックス・ラ・大地が、国内で初めて設置する方針を決めたことがわかった。海外での事例を基に、政府が全国の大学や企業に設置を求めていたもので、２０２８年度に「フードテック」の学科を設ける。新設する契約学科は、大学院の修士課程の２年間で、カリキュラムは共同で作成する。必要な事業費はオイシックスが負担し、経済産業