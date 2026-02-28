今回は、夫が隠していた最低な事実についてのエピソードを紹介します。とても許せない…「私は夫とまだ幼い娘と3人で暮らしていますが、1年ほど前に探偵に調べてもらった結果、夫が不倫していると分かったんです。ただ夫は『不倫相手とは必ず別れる』と必死に訴えてきたので、もう一度だけ信じることにしました。夫は謝罪もしてきましたし……。しかしそれから半年後、夫の言動に怪しいところがあり、なんとなく胸騒ぎがしました。