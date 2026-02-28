女優平愛梨（41）が28日、都内で、「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩島」（矢嶋哲生監督）公開記念舞台あいさつに出席した。同作は、83年に公開された「映画ドラえもんのび太の海底鬼岩島」を再映画化している。ゲスト声優とともに宣伝アンバサダーを務めた。「子供が学校から帰ってきて、すっごい目をまん丸にして『ママすごいよ！』って言われて」とすると、「お友だちから『ママがテレビでドラえもんと映っていた』って