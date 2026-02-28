国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。今月のおすすめエピソードは、ファンの間でも「トラウマ級に深い」と語り継がれる名作『どくさいスイッチ』（2005年4月29日放送）。史上最恐のひみつ道具が世界を一変させる!?気になるストーリーを紐解いてみよう。◆「邪魔者は消して