2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地モーゲージ・マッチアップ・センターでフェニックス・サンズと対戦。6本の3ポイントシュートを沈めたルカ・ドンチッチがゲームハイの41得点8アシストに8リバウンド2スティールと爆発した。 もっとも、レイカーズは約26分間にわたってリードを許す劣勢。残り2分を切って5点を追う展開から、