「好きです」という言葉を心から待っていても、なかなか口にしてくれない男性は少なくないでしょう。でも、男性は「好き」という言葉を使わなくても、あなたに本気であるなら、それを他の言葉で伝えようとしてくれるものなのです。「質問形」と「断定形」の違いとは質問形式で「そろそろ俺たち付き合おうか？」と投げかけられると、女性としては少し物足りなく感じるでしょう。でも、この質問形式の言葉には深い意味があるんです。