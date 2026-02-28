好きになると一直線になることは魅力となるでしょう。でも、ただ恋だけに気持ちを一心に注ぎすぎると、関係バランスが崩れることも。では、恋をすると全力になる女と余裕を保てる女、男性が本命として選ぶのはどちらのタイプなのでしょうか？恋に全力すぎると、重さに変わることも連絡も会う時間も最優先、予定も彼中心。全力で向き合う姿勢は真剣さの証です。ただ、そのエネルギーが強すぎると、男性は「期待に応え続けなければ」