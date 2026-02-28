浮気するような人とは交際したくないのが本音。であれば、浮気する可能性がある人の特徴を知っておくことは、恋愛を進める上で重要でしょう。そこで今回は、男女共通で浮気してしまう人に共通して見られる「特徴」を紹介します。気が多い男女共通で気が多いタイプの人は浮気しやすいところがあります。そういう人は好きな人がいたとしても、他の人のことを「素敵だな」と思ってしまうと、途端にその人に関心を向けるようになってし