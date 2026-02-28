ドジャースのブレイク・スネル投手が開幕に間に合わないことが決定的になった。27日（日本時間28日）、米複数メディアが報じた。すでにオープン戦も始まっているが、同投手は平地でのキャッチボールに終始。米スポーツメディア『The Athletic』などは、「開幕は負傷者リスト（IL）入りが、ほぼ確実」と伝えた。エース左腕が離脱した場合、先発ローテーションはどうなるのか、関心が集ま