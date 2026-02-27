好きな男性と交際がスタートしても、あなたの言動ひとつで男性を呆れさせてしまうこともあるでしょう。そこで今回は、男性が女性との交際を後悔する「瞬間」を紹介します。批判や悪口を口にすることが多い女性こと交際してみて、女性の口から誰かの批判や悪口ばかり語られることになると、男性は交際を後悔する可能性が高いです。と言うのも、男性は自分の彼女との会話ではできるだけポジティブな話題をしたいと考えているからで、