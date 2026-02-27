「運動もしているし、食事も気をつけているのに痩せない」と話してくれたのは、販売職として働くHさん（49歳）。夜ご飯は軽めに済ませ、週３回のウォーキングも継続。周囲から見れば“ちゃんと努力している人”です。それでも体型は思うように変わらず、停滞感が続いていたといいます。そして、よく話を聞くと、就寝は毎晩１時過ぎとのこと。動画を見たり、スマホを触ったりしているうちに時間が過ぎてしまう生活が続いていました