28日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、2月28日（土）と3月1日（日）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催されるSVリーグ女子第17節群馬グリーンウイングス戦に、セッターの澤田由佳と、ミドルブロッカーの伊藤一葉が帯同しないことを発表した。クラブ公式エックスが伝えている。 澤田は大学卒業後、2019-20シーズンにNECレッドロケッ