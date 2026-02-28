元ＡＫＢ４８で俳優の前田敦子（３４）が２８日、都内で行われた１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ」（講談社）の発売記念会見を行った。３０代の大人をテーマに初めて訪れたオーストリアのウィーンで撮影。過去の作品にない大胆な露出カットで、撮影スタッフからは「撮影現場で、いい脱ぎっぷりで潔かった」と告げられると前田は「うれしい」と一言。「脱ぎっぷりに関しては着替えるのは１０代から、たくさんの人前で、着替える