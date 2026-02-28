元フジテレビでフリーアナウンサーの高橋真麻が２８日、ＳＮＳを更新。夫との「ツーショット」写真をアイコンに変更したことを報告した。高橋は３年間の交際を実らせ、２０１８年１２月に結婚。２０年４月下旬に第１子長女（５）を、２２年１１月上旬に長男（３）を出産している。「アイコンを夫の後ろからひょっこり顔出し写真に変えました。久々にツーショットで撮ったので照れと嬉しさが入り交じった顔ですははは