お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が27日、自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんの幼稚園の参観日に出席し、娘の著しい成長に涙したことを明かした。【映像】孫と遊ぶ矢沢永吉「こうめちゃんの参観日！」と切り出した小原は、屋外での「外学び」の様子を見守った後、最後に行われた子供たちによる合唱について報告。「あんなにちっこかった子供たちが、堂々と保護者にむけて英語で熱唱してくれる姿に、我慢しようと