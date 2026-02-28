プレＤＣの多様な企画を発表した横山事務局長（左）と矢野支社長＝２７日、三溪園横浜市で来年開かれる国際園芸博覧会（園芸博）に合わせたＪＲ旅客６社の大型観光企画「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」を前に、ＪＲ東日本横浜支社などは２７日、事前イベントを今春開催すると発表した。約４０の催しを通じ、神奈川県内の観光地を全国に発信する。ＤＣは「旅のぜんぶがここにある。」を掲げ、県と横浜市