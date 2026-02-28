巨人の坂本勇人内野手（３７）が２８日の練習試合・サムスン戦（那覇）に「６番・三塁」で先発出場。今季の実戦では、初めて守備に入る。坂本は「３番・指名打者」で先発出場した２３日のオープン戦・楽天戦（那覇）でオープン戦初安打を放ち、阿部監督は「すごく状態も良さそうなので、次の練習試合の時は守備も入ってもらおうかなと思っています」と明かしていた。また、１６日のライブＢＰで坂本の打撃を見守った指揮官は