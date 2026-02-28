CHINTAIは2月25日、「CHINTAI ネットユーザーが注目！賃貸で人気の街ランキング 2026」近畿圏版を公開した。同ランキングは2025年1月1日〜12月31日、賃貸物件検索サイト『CHINTAI ネット』に掲載された近畿圏の賃貸物件のうち、問合せの多かった駅を集計しランキング化した。近畿圏版ランキング総合1位は、関西を代表する住宅街として知られる「芦屋」となった。大阪と神戸のほぼ中間に位置する利便性に加え、駅直結の商業施設が充