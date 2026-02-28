桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」が、本日2月28日(土)放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN 23:00〜23:55)にて、最速フルオンエアされることが決定した。今作はTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌にしてキャリア初の完全書き下ろしアニメタイアップ作品となっている。新曲「人誑し / ひとたらし」は高揚感を煽るビートに乗せて、グループサウンズをも彷彿とさせるマイナー・キーのギター