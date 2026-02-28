「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』#2が26日に放送された。番組後半では、昨年10月に個人事務所を設立し、2年半ぶりに芸能活動を再開した小島の“人生再スタート”にも密着。今は「芸能」「お茶事業」「子育て」の三本柱で前に進んでいるという小島は、「この1年、心身共にしんどい時間が長かったんですけど…お茶にすごく救われたと思った」と、新事業への決意を明かす場面もあった。【