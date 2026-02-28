ソフトバンク・上沢直之投手が２８日、今季の開幕投手に内定した。この日から宮崎キャンプ最終クールがスタート。練習前に小久保監督が「２０２６年の開幕投手は上沢直之でいきます」と明かした。今季の開幕戦（３月２７日、みずほペイペイ）の相手は日本ハムだ。上沢にとっては古巣との対戦で「去年のリーグチャンピオンの開幕投手をやるということは、大きな意味がある。しっかり責任感を持ってやりたい」と、気合を入れた。