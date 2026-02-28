長崎のFWノーマン・キャンベルに脚光V・ファーレン長崎は2月28日にJ1百年構想リーグ第4節でC大阪と対戦する。そんななか、Jリーグ公式が長崎に今季加入した新助っ人FWノーマン・キャンベルを取り上げ、「足速いだけでなく普通に色々上手い」と反響を呼んでいる。現在26歳のキャンベルはデンマーク1部ラナースFCから完全移籍で今冬に長崎へ加入。Jリーグ史上初のジャマイカ人選手として話題を集めていた。スピードを生かしたア