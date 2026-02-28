27日、取引開始と同時にサムスン電子の株価が前日比率2．5％下落すると、ある証券会社のコミュニティでは「昨日（26日）買ったが売るべきか」などというコメントが続いた。サムスン電子は前日7％以上も値上がりして初めて21万ウォンに達した後、この日は騰落を繰り返して小幅下落の21万6500ウォンで引けた。それでもコミュニティには「ジェットコースターの上で待っている気分」「高所恐怖症になりそうだ」など不安を訴える声が目