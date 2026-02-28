27日県内では交通死亡事故が相次ぎました。県警では「交通死亡事故多発警報」を出しています。警察によりますと、27日午後1時ごろ静岡市駿河区広野の交差点で左折中のトラックが自転車で横断中の女性を巻き込む事故があり、女性は、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、トラックを運転していた静岡市清水区の57歳の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。また27日午後6時ごろ、静岡市葵区谷津の国道で乗用車が80代