アメリカのトランプ大統領は、キューバが経済的に深刻な危機に直面しているとして、「友好的に支配する可能性がある」と主張しました。【映像】トランプ氏「キューバには資金も何もない」トランプ大統領「キューバには資金も何もないが、話し合いは続いている。おそらくキューバは友好的な形で我々の手に渡るだろう」トランプ大統領は27日、記者団に対し、キューバ経済の現状について「深刻な危機に直面し資金は尽きている」と