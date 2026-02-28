◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節福島―磐田（2026年2月28日ヤマハ）J3福島は28日、アウェー磐田戦の先発、ベンチ入りメンバーを発表。今季から加入したFW三浦知良（59）がベンチ入りを果たした。今季の開幕戦でスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは17年以来9年ぶり、J公式戦はJ2横浜FC所属の21年3月10日以来1795日ぶりだった。J公式戦の最年長出場記録更新（58歳11カ月12日）する先発起用について「長い間やっ