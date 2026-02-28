アメリカのメディア大手パラマウント・スカイダンスは27日、同業のワーナー・ブラザース・ディスカバリーを1100億ドル=およそ17兆円で買収することで合意したと発表しました。【映像】パラマウント ワーナーを約17兆円で買収合意ワーナーは当初、動画配信大手ネットフリックスによる買収で合意していましたがパラマウントが24日、それを上回る修正案を提示したことを受け、ネットフリックスは買収からの撤退を表明していました