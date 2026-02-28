千葉ロッテマリーンズは28日、捕手の植田将太選手が右下腿部の損傷に伴い、27日に都内の病院にて、右アキレス腱縫合術を行い、無事終了したことを発表。植田選手は25日の練習中に右下腿部を損傷していました。植田選手は2019年に育成ドラフト2位で入団した7年目の捕手。2023年に1軍デビューし、昨季は5試合の出場となっています。