北海道から四国まで 高規格道路が開通2026年の春も、全国で多くの道路が開通します。国の道路ネットワークの根幹をなす高規格道路も、全国で新規開通が相次ぎます。【画像でイッキ見！】これが「春開通の高速道路」注目の9区間です！（地図／写真）北海道“競走馬の里”の高速が延伸日高自動車道（日高道）の「日高厚賀IC〜新冠（にいかっぷ）IC」9.1kmが2月28（土）に開通です。日高道は、苫小牧市から浦河町に至る計画延長