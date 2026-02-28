ランチボックスの種類が豊富なセリアで、とても良い商品を発見しました！シンプルな構造で扱いやすい、コンパクトなランチボックス。プラスアルファのおかずを入れたり、デザートを入れるのにぴったりです。パッキン付きで汁漏れ対策ができ、さらに電子レンジでの加熱も可能◎ちょこっと使いにちょうどいいですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ランチボックス160mlスライドレンジ価格：￥110（税込）サイズ（約）