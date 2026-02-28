日本航空（JAL）のエアバスA350-1000型機11号機（機体記号：JA11WJ）が2月28日朝、エアバスの最終組立工場があるフランス・トゥールーズから羽田空港に到着した。同型機の到着は2025年7月の10号機以来、約7か月ぶり。今後、機体記号を打刻した識別版の取り付け作業などを含む就航前改修を経て、3月中旬から営業便に投入される見通し。受領は現地時間2月25日。フェリーフライトのJL8102便は運航乗務員3名が乗務し、トゥールーズを27